Моногорода Карагандинской области получат новые перспективы развития

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана, говоря о развитии моногородов, отметил, что каждый из них имеет свои перспективы развития. В Карагандинской области восемь таких городов. В каких направлениях они будут развиваться, рассказал на аппаратном совещании в режиме онлайн глава региона Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для устойчивого социально-экономического развития планируется провести ряд мероприятий по диверсификации. По каждому предприятию выработают планы корпоративной мобильности. Тогда сотрудники смогут работать в филиалах, а также приобретать дополнительные навыки. Сделают упор на увеличение якорных инвестпроектов, малый и средний бизнес, развитие альтернативных видов производств.

«Льготное финансирование под 5% малого и среднего бизнеса в моногородах даст возможность открытия новых сфер предпринимательства, независимых от градообразующих предприятий», – отметил аким области.

Еще один важнейший фактор для развития моногородов – транспортная доступность, которой уделят особое внимание. Начнется реконструкция дороги Жезказган – Кызылорда. Потенциал города Балхаша будет повышен по окончании модернизации дороги Нур-Султан – Алматы и дальнейшего развития туризма.

С положительной стороны зарекомендовали себя комплексные планы социально-экономического развития. Работа в этом направлении будет продолжена, охватят все моногорода.

Проблему загрязнения воздуха поставят на первое место. Уже утверждена Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем до 2024 года.