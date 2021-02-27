Мониторить паводковую обстановку в Акмолинской области будут из космоса

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - С 1 марта ТОО «Гео Сат» будет предоставлять обзорные карты и космоснимки паводковой обстановки спасателям региона. Об этом сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области полковник гражданской защиты Нурлан Атыгаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Акмолинской области в зонах возможного подтопления паводковыми и талыми водами находятся 125 населенных пунктов в 17 районах, в которых проживают более 17 тысяч человек, а также расположены 71 участок автомобильных дорог и 4 участка железных дорог.

По словам спикера, подготовка к предстоящему паводку 2021 года начата еще в летний период 2020 года. В 43 населенных пунктах проведены работы по обустройству водоотводных каналов - 47,1 км, укреплению обвалований - 5,2 км, возведению временных насыпных дамб - 4,8 км, очистке русел рек - 24,4 км, устройству и ремонту 50 водопропускных сооружений.

«Также в летний период проведены работы по капитальному ремонту двух гидротехнических сооружений в Атбасарском и Жаксынском районах. Акмолинским филиалом Казводхоза выполнен текущий ремонт пяти ГТС (Астанинского, Селетинского, Подлесненского, Красноборского водохранилищ, плотины Чимбулак), которые готовы к приему весенних паводковых вод», - отметил главный спасатель региона.

В областном бюджете на 2021 год предусмотрен резерв на ЧС в размере 643,4 млн тенге, в бюджетах регионов области по программе предупреждения и ликвидации ЧС предусмотрено 227,6 млн тенге.

Как было отмечено, департамент заключил договор с ТОО «Гео Сат» на услуги космического мониторинга паводковой обстановки: с 1 марта организация будет предоставлять обзорные карты и космоснимки.

«Для мониторинга состояния и уровня воды на опасных участках рек, помимо гидропостов Казгидромета, планируется организовать круглосуточное дежурство 88 дополнительных постов наблюдения. Для определения более точных гидрологических данных филиалом Казгидромета совместно с ДЧС проведены три экспедиционных объезда по рекам Жабай и Селеты. В настоящее время проводится объезд бассейна реки Жабай», - пояснил Н. Атыгаев.

В марте спасатели региона планируют провести взрывные работы по ликвидации ледяных заторов в 10 районах на площади 20,75 тысячи кв. м. С этого же времени планируется начать очистительные работы дорожными службами и акиматами регионов на автодорогах республиканского, местного значений и железных дорогах. Здесь имеется 4 032 водопропускных сооружения и 566 мостов, несвоевременная очистка которых негативно влияет в период паводка на объекты транспортной инфраструктуры.

«Департаментом организован обмен оперативной информации с филиалами Казводхоза по Акмолинской и Карагандинской областям для заблаговременного оповещения о повышенных сбросах воды с водохранилищ Астанинского, Селетинского, Чаглинского, Самаркандского, Шерубай-Нуринского и Интымакского», - добавил главный спасатель.

На контроле, по словам спикера, находятся все гидротехнические сооружения, на опасных участках будут устанавливаться посты наблюдения. Для заблаговременного оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки весны 2021 года, обеспечения готовности органов управления, сил и средств, служб гражданской защиты к ликвидации чрезвычайных ситуаций местными исполнительными органами регионов подготовлены 1 941 человек, 797 единиц техники, 156 мотопомп, 46 плавсредств. От самого департамента на паводки будет задействовано 477 человек, 88 единиц техники, 12 единиц плавсредств, 103 мотопомпы.

«Планируется направить в Астраханский, Аршалынский, Атбасарский и Целиноградский районы дополнительные группировки сил и средств департамента. В случае осложнения паводковой обстановки в других регионах области в департаменте предусмотрен резерв сил и средств, также сформированы группировки приданных сил из других областей республики», - резюмировал Н. Атыгаев.