Мониторинговые группы по контролю за соблюдением карантина в Алматы работают в усиленном режиме

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева в целях контроля над соблюдением карантинных мер в усиленном режиме работают мониторинговые группы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По городу функционируют 24 мониторинговые группы при районных акиматах, которыми ежедневно проводятся рейды организаций, объектов по выполнению противоэпидемических мероприятий на местах.





Так, с 5 июля 2020 года по сегодняшний день мониторинговыми группами охвачено 12 415 объектов, из них выявлено нарушений карантинного, в том числе масочного режима в 3371 объекте в период карантина.





По результатам проверок приостановлена деятельность 698 объектов добровольно после выявленных нарушений, составлен 3371 протокол об административном правонарушении за нарушение карантинного режима по ч. 1 ст. 425 КоАП РК, из них на юридические лица — 119 штрафов, на физические лица — 3252 штрафа, в том числе и за нарушение масочного режима.





К примеру, в Жетысуском районе в ходе ночного мониторинга с 22 на 23 августа мониторинговой группой в составе сотрудников аппарата акима Жетысуского района, местной полицейской службы, управления контроля качества безопасности товаров и услуг, филиала партии Nur Otan Жетысуского района были выявлены три факта нарушения ограничительных мер: несмотря на действующие запреты, продолжал свою деятельность компьютерный клуб в микрорайоне Кулагер, в выходной день функционировал банный комплекс по улице Яблочкова, после 23:00 работал объект общественного питания по улице Акпаева.





Напомним, с 17 августа подано уведомление о возобновлении деятельности 14 577, подано заявок 4361, из них одобрено 14 344 уведомления, 3018 заявок. Выдано актов готовности на 26 объектов.





Во всех объектах проводятся разъяснительные работы по усиленному соблюдению законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обязательному ношению масок в закрытых помещениях.





Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы напоминает о важности соблюдения карантинных мер в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Жителей и гостей города призывают строго соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Соблюдение санитарных требований необходимо для благополучия населения. Субъектам бизнеса также необходимо обеспечить исполнение всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности.



