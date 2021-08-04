Мониторинговые группы обязали фиксировать свои действия на портале
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора палаты предпринимателей «Атамекен» города Нур-Султан Куанышбек Мукаш рассказал о новом алгоритме действий мониторинговых групп, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 1 июля утвержден МВК алгоритм новый деятельности мониторинговых групп, и теперь мониторинговые группы обязаны зарегистрировать свой мониторинг на портале «Инфоказахстан» обязательно», - сказал Куанышбек Мукаш на брифинге в акимте.
По его словам, при проведении мониторинга проверяющие должны иметь у себя акт мониторинга, на котором тоже есть QR.
«Наведя на него камеру вашего сотового телефона, можно посмотреть подлинность мониторинга, реально ли мониторинговая группа пришла вас проверять и были ли вы заранее зарегистрированы как объект мониторинга. Поэтому, уважаемые предприниматели, вы имеете право требовать, чтобы вам показали этот акт», - заключил спикер.
- 4984 человека лечатся дома от COVID-19 в Атырауской области
- Специальные места для такси появятся в столице
- Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
- В Атырау гвардеец спас из огня пожилого мужчину
- О ситуации с распространением коронавируса рассказали в СКО
- Постановление санврача: Лидерам Ashyq продлевают время работы в Актюбинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана