Мониторинговые группы обязали фиксировать свои действия на портале

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора палаты предпринимателей «Атамекен» города Нур-Султан Куанышбек Мукаш рассказал о новом алгоритме действий мониторинговых групп, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 июля утвержден МВК алгоритм новый деятельности мониторинговых групп, и теперь мониторинговые группы обязаны зарегистрировать свой мониторинг на портале «Инфоказахстан» обязательно», - сказал Куанышбек Мукаш на брифинге в акимте.

По его словам, при проведении мониторинга проверяющие должны иметь у себя акт мониторинга, на котором тоже есть QR.

«Наведя на него камеру вашего сотового телефона, можно посмотреть подлинность мониторинга, реально ли мониторинговая группа пришла вас проверять и были ли вы заранее зарегистрированы как объект мониторинга. Поэтому, уважаемые предприниматели, вы имеете право требовать, чтобы вам показали этот акт», - заключил спикер.



