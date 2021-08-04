+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 35 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мониторинговые группы обязали фиксировать свои действия на портале

4 Августа 2021 12:26
Поделиться:
Мониторинговые группы обязали фиксировать свои действия на портале

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора палаты предпринимателей «Атамекен» города Нур-Султан Куанышбек Мукаш рассказал о новом алгоритме действий мониторинговых групп, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
На 72 миллиона тенге оштрафовали нарушителей карантина в Алматинской области
Почему эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной, объяснила Сархат Бейсенова Восемь тоев за сутки остановили туркестанские полицейские Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер

«С 1 июля утвержден МВК алгоритм новый деятельности мониторинговых групп, и теперь мониторинговые группы обязаны зарегистрировать свой мониторинг на портале «Инфоказахстан» обязательно», - сказал Куанышбек Мукаш на брифинге в акимте.

По его словам, при проведении мониторинга проверяющие должны иметь у себя акт мониторинга, на котором тоже есть QR.

«Наведя на него камеру вашего сотового телефона, можно посмотреть подлинность мониторинга, реально ли мониторинговая группа пришла вас проверять и были ли вы заранее зарегистрированы как объект мониторинга. Поэтому, уважаемые предприниматели, вы имеете право требовать, чтобы вам показали этот акт», - заключил спикер.



Подписывайтесь на наш канал:

#Общество   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
На 72 миллиона тенге оштрафовали нарушителей карантина в Алматинской области
Почему эпидситуация в Нур-Султане остается неблагополучной, объяснила Сархат Бейсенова
Восемь тоев за сутки остановили туркестанские полицейские
Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер
Популярное
1 Количество вызовов скорой помощи возросло в два раза в Алматы
2 Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане
3 Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер
4 19-миллионным жителем Казахстана стала девочка из Алматинской области
5 26-летний парень пытался покончить с собой в СКО
6 Дополнительные койки для больных COVID-19 развернули в Алматы
Читайте также
О ситуации с распространением коронавируса рассказали в СКО
Постановление санврача: Лидерам Ashyq продлевают время работы в Актюбинской области
Количество вызовов скорой помощи возросло в два раза в Алматы
Еще 9 нарушителей карантина выявили за сутки в Нур-Султане
Касым-Жомарт Токаев поручил МВД уделять особое внимание обеспечению карантинных мер
19-миллионным жителем Казахстана стала девочка из Алматинской области
26-летний парень пытался покончить с собой в СКО
Дополнительные койки для больных COVID-19 развернули в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив