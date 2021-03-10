Мониторинговые группы «навестили» магазин в Темиртау 18 раз за месяц – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента Азат Перуашев обратился с депутатским запросом касательно деятельности мониторинговых групп к Премьер-министру страны Аскару Мамину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В запросах от 18 ноября и 2 декабря прошлого года мы аргументировали, почему считаем их рейды несоответствующими закону, требовали привести их в соответствие Предпринимательскому кодексу и защитить законные права малого и среднего бизнеса. Тем более, что эпидемиологический контроль эффективен только при полном охвате, тогда как обходя стороной (по ведомым только им причинам) отдельные объекты и «кошмаря» другие, эти группы порой не столько препятствуют пандемии, сколько занимаются дутой отчётностью и банальным вымогательством. Так, обратившаяся за защитой в «Ак жол» предпринимательница сообщала, что её небольшой магазин в Темиртау подвергался облавам «мониторщиков» 18 раз за один месяц! И таких примеров немало. Считаем, что такими действиями мониторинговые группы не только добивают еле выживших в пандемию предпринимателей, но уже угрожают спокойствию в обществе», - сказал Азат Перуашев на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, серия беспорядков и гражданских войн в арабских странах в 2011 году началась с того, что у торговца на рынке в Тунисе контролёры отобрали единственную лавку с фруктами.

«У нашего МСБ сегодня не просто отбирают лавки, но реально загоняют в безысходность. Что это за «экономика кривых зеркал», где люди вынуждены брать кредиты не на бизнес, а чтобы оплатить штрафы! Фракция «Ак жол» вынуждена вернуться к этой теме в связи с недавними событиями в г.Текели Алматинской области. Там предпринимательницу Дину Кашканову, мать четверых малолетних детей, торгующую овощами на рынке, группа в составе практикантов из полиции и акимата сфотографировала с приспущенной маской.

Т.е. маска у неё на лице была, но не закрывала нос предпринимательницы. На основании этого, женщину оштрафовали на 670 тыс тенге, при том, что её дневная выручка составляет около 5 тыс.тг. Получается, чтобы оплатить штраф, человек должен работать полгода, и всё это время не есть, не пить, не платить коммунальные за квартиру, не кормить и не одевать детей», - заявил депутат.

А. Перуашев предложил следующие действия для исправления ситуации:

1) Вернуться к предложениям, поставленным в депзапросе от 2 декабря 2020 г. о правовом регулировании мониторинговых групп, и в целом рассмотреть вопрос об их нецелесообразности;

2) Ввести привязку любых административных штрафов физлиц к личным доходам граждан, закрепив, что сумма такого штрафа не может превышать 2-3%, максимум 5% от месячной зарплаты конкретного человека или прибыли конкретного индивидульного предпринимателя.



