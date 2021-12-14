Мониторинговую группу по соблюдению правил благоустройства создали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске создали мониторинговую группу, которая проводит рейды по соблюдению предпринимателями правил благоустройства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима города, мониторинговую группу интересует своевременная очистка и вывоз снега субъектами бизнеса с прилегающей территории. Уже выдали 50 уведомлений.

Качество уборки снега с городских улиц обсуждали и на заседании акимата. Жители Петропавловска регулярно жалуются в социальных сетях на состояние дорог. Во многих местах, особенно на перекрестках, они превратились в стиральные доски. На улочках в спальных районах уже образовались колеи и водители проезжают там с особой осторожностью, чтобы избежать аварии.

В пресс-службе заверили, что аким города Булат Жумабеков поручил зачистить участки, где образовались накаты. Для этого у подрядчика должны быть резервные группы. Еще одно поручение городского главы – «проверить качество пескосоляной смеси, провести дополнительный анализ».

Всего в Петропавловске в зимней очистке дорог, содержании снежных свалок задействованы 8 субподрядных организаций и 135 единиц специализированной техники. Территория разделена на 8 маршрутов.

Механизированная очистка проезжей части проводится с 22:00-23:00 часов до 5:00 часов утра. На улицы выходят 55 единиц специализированной техники.

Обработкой проезжей части противогололедными материалами занимаются три предприятия, которые заготовили 500 кубических метров пескосоляной смеси.