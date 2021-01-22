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    16:45, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Мониторинговую группу не пустили на проверку сауны в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы в усиленном режиме в составе Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, сотрудников акимата, волонтеров и полицейских проводят рейдовые мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

    Вопреки действующему Постановлению, где указан ряд предупреждающих мер вчера при проверке в 23:50 часов выявлен факт нарушения режима карантина в сауне «Арабика» - заведение, не соблюдая графика работы, принимало посетителей. На момент визита мобильной группы работник сауны препятствовал проведению проверки, не пуская внутрь комплекса.

    Другое нарушение было выявлено в кафе «Дуранго», где на момент проверки в 22.17 часов продолжали отдыхать посетители, невзирая на график работы. В кафе находились более 50 граждан, которые расположились за столиками заведения близко друг другу, не соблюдая санитарных норм и социальной дистанции. Работники заведения продолжали обслуживать клиентов в запрещенное время. Администратор заведения на вопрос проверяющих, почему функционируете после 20.00 часов, ответила, что на время они не посмотрели.

    Собранный материал в отношении нарушителей карантинного режима направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП.

    Департамент полиции Нур-Султана предупреждает, что безответственное поведение со стороны владельцев заведений и посетителей ведет к распространению заражения инфекцией. Нарушители карантинного режима будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.





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