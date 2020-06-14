Мониторинговая группа по контролю за исполнением санитарных требований создана в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее по предложению предпринимателей будет создана мониторинговая группа, которая будет контролировать ход исполнения санитарно-эпидемиологических требований в городе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт акима ВКО Даниала Ахметова в Instagram.

По данным акима, за последние 10 дней в области значительно увеличилась динамика заражения коронавирусной инфекцией.

«Наиболее сложная ситуация складывается в городе Семей, в котором мы наблюдаем массовое заражение горожан... Как я отмечал ранее, причиной тому являются недостаточный контроль ответственных органов и слабая дисциплина населения. Грубейшие нарушения элементарных правил», - отметил Д.Ахметов.

Аким сообщил, что главный санитарный врач области предлагает усилить ограничительные меры.

В Восточно-Казахстанской области продлены карантинные меры до 1 июля. Особое внимание в соответствующем постановлении главного госудасрственного санитарного врача региона уделено Семею. В постановлении сказано о необходимости в городе сократить время работы с 10:00 до 17:00 часов объектов торговли непродовольственными товарами и с 08:00 до 20:00 часов - объектов торговли продовольственными товарами. При этом будет сохранен запрет для объектов оптово-розничной и розничной торговли непродовольственными товарами, крупных торговых объектов и комплексов, торгово-развлекательных центров, торговых домов, площадью свыше 2000 кв. м. Кроме того, документе сообщается об усилении патрулирования в Семее.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов встретился в режиме онлайн с предпринимателями города Семея.

«Меня особо обрадовали инициативность и открытость предпринимателей. Они хорошо понимают всю серьезность ситуации, которая сложилась в городе в связи с массовой вспышкой коронавируса. Конструктивно выступили с рядом предложений, которые обсудили все вместе. По итогам совещания совместно с бизнес сообществом было выработано единое решение. Кроме того, с сегодняшнего дня по предложению предпринимателей в Семее будет создана мониторинговая группа, которая будет контролировать ход исполнения санитарно-эпидемиологических требований», - пояснил аким ВКО.

При этом Д. Ахметов подчеркнул, что главная задача – сохранить здоровье и жизнь наших граждан.