Мониторинг жестокого обращения с животными не предусмотрен правилами учета – Минэкологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Подразумевают ли новые правила учета животных ужесточение наказания за жестокое обращение с животными или усиление мониторинга таких случаев – на этот вопрос ответил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии РК Андрей Ким, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть правила учета животных, а жестокое обращение с животными уголовно либо административно наказуемое деяние. Здесь нужно делать квалификацию органам внутренних дел. Если есть признаки уголовного правонарушения, соответственно в отношении нарушителя возбуждается уголовное дело. Если административное нарушение – его наказывают соответствующим образом – штрафом», - сказал Андрей Ким на брифинге в «Казгидромете».

«В этом направлении нет. Есть ответственность – административная или уголовная», - добавил спикер.

Напомним, Правила учета домашних животных вступают в силу с 1 сентября 2023 года. согласно законодательства, владелец или ответственное лицо животного самостоятельно определяет изделие (средство) учета, при этом к изделиям (средствам) учета домашних животных относятся болюсы, чипы и другие изделия (средства).

За нарушение норм учета статьей 407-2 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусмотрен соответствующий штраф.