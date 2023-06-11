Мониторинг занятых мест в общежитиях колледжей начнут проводить в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мониторинг мест в общежитиях колледжей начнут проводить в РК. Об этом сообщается в проекте приказа министра просвещения, опубликованного на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Оператор осуществляет мониторинг мест фактического проживания студентов в общежитиях организаций технического и профессионального образования», - говорится в проекте-приказе.

Поясняется, что это вводится в целях предотвращения дефицита мест в общежитиях. Мониторинг фактически занятых студентами организаций технического и профессионального, послесреднего образования мест в общежитии осуществляется оператором путем получения сведений из: информационной системы «Национальная образовательная база данных» в части подтверждения отнесения проживающих в общежитии к категории студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования; государственной базы данных «Физические лица» в части получения актуальных и достоверных сведений о проживающих в общежитии студентах организаций технического и профессионального, послесреднего образования, в том числе об их регистрации по месту жительства; информационной системы «StudDom», принадлежащей оператору, интегрированной с устройством, ограничивающим свободный проход людей (вход или выход) в общежитие, в части получения сведений о проживании в общежитии студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования.

«В случае отсутствия таких сведений в информационной системе «StudDom», оператором осуществляется выборочный обзвон проживающих в общежитии студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования», - отмечено в документе.

Проект-приказа будет находиться на публичном обсуждении до 23 июня текущего года.