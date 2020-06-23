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Мониторинг выплаты зарплаты и отпускных учителям проводит Минобразования

23 Июня 2020 17:15
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Мониторинг выплаты зарплаты и отпускных учителям проводит Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В нескольких регионах есть недостатки с выплатой заработной платы и отпускных учителям. Об этом сообщила председатель Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК Гулзат Кобенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Комитет, а также региональные департаменты, проводят мониторинг выплаты заработной платы и отпускных учителям. За неделю было принято несколько решений. Однако все еще есть недостатки. Во-первых, по результатам мониторинга были отправлены письма в регионы, где есть проблемы. Теперь начнется проверка. Во-вторых, внесены изменения в планы финансирования регионов. Планируется к 25 июня завершить выплату заработной платы. В-третьих, виновные лица, допустившие недостатки, привлечены к дисциплинарной ответственности», - сказала Гулзат Кобенова на аппаратном совещании ведомства.

Согласно озвученным сведениям, в 10 случаях были применены меры ответственности к руководителям региональных управлений, директорам школ, бухгалтерам и экономистам.

«В регионах все еще проводятся служебные проверки. К сожалению, в трех регионах ситуация осталась без изменений. Это Акмолинская, Мангыстауская и Туркестанская области. Есть недостатки еще в 7 регионах. Поэтому мы продолжим работы по мониторингу», - добавила Гулзат Кобенова.


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#Образование   #Права человека   #МОН  
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Автор:

Серик Сабеков

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