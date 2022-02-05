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Мониторинг условий проживания студентов вузов в общежитиях провели в Акмолинской области

5 Февраля 2022 20:16
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Мониторинг условий проживания студентов вузов в общежитиях провели в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области проведен мониторинг состояния общежитий вузов и условий проживания в них студентов, передает корреспондент МИА «Казинорм».

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В рамках комплексного плана по поддержке молодежи на 2021-2025 годы управлением внутренней политики Акмолинской области проведен мониторинг состояний общежитий вузов региона и условий проживания в них студентов.

«Мониторингом мы охватили все общежития двух вузов областного центра – кокшетауского университета им. А. Мырзахметова (КУАМ) и кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова. В первом мы посетили два общежития: ребята проживают в комфортных условиях, каких-либо изъянов мы не нашли. Оба общежития новые, есть Wi-Fi, горячая вода, все чисто и опрятно», - поделился руководитель отдела по делам молодежи и семьи управления внутренней политики Акмолинской области Алмат Нукенов.

Также, по словам собеседника, были изучены условия проживания студентов в пяти общежитиях вуза им. Ш. Уалиханова. Два общежития требуют капитального ремонта.

«Это общежитие по ул. Садвакасова, 47, в котором вся отделка до сих пор еще выполнена в стиле советского времени, и общежитие «Арасан», которое также требует ремонта. В целом у них также все чисто, опрятно, есть горячая вода, Wi-Fi. Мы проводили также опрос студентов, ребята говорят, что удовлетворены условиями проживания», - добавил А. Нукенов.

Все вышеперечисленные студенческие общежития оборудованы прачечными, в распоряжении студентов есть стиральные машинки, холодильники, а также бытовки, иными словами, у ребят есть все условия для приготовления пищи и хранения продуктов питания.

На основании мониторинга будет подготовлена аналитическая справка. В ходе ознакомления заместителем руководителя управления внутренней политики Акмолинской области Сабырханом Кенжебаевым, также участвовавшим в посещении, были даны рекомендации руководству вузов. По словам участников мониторинга, целью стало не наказать кого-то, а подсказать необходимые изменения для улучшения условий проживания студентов с профилактической точки зрения.




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#Акмолинская область   #Образование  
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Автор:

Оксана Матасова

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