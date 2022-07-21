21 Июля 2022 17:08

Мониторинг состояния моренных озер проведен в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев и министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин провели аэровизуальное обследование состояния моренных озер с целью контроля и мониторинга за селевой безопасностью мегаполиса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата г. Алматы.

В вертолетном облете также приняли участие руководство и специалисты ГУ «Казселезащита», ДЧС города.

Проведена оценка состояния моренных озер, а также бассейнов рек Аксай, Каргалы, Кіші и Улкен Алматы. Всего в окрестностях Алматы насчитывается более 50 моренных и ледниковых озер, из них 12 являются прорывоопасными, на семи из которых в текущем году ведется превентивная работа по снижению селевой угрозы.

По оценкам специалистов «Казселезащиты», опасность прорыва ледниковых озер в горах Алматы сохраняется, селеопасная обстановка находится на особом контроле. В связи с повышением температурного режима происходит таяние ледников, которые освободились от зимнего снега примерно на 40-80%. Большинство моренных озер заполнены, но уровень воды в них соответствует безопасной отметке, поверхностные стоки находятся в пределах нормы.

В 2021 году за счет местного бюджета внедрена система автоматизированного мониторинга селевой опасности в бассейнах рек Кіші, Улкен Алматы, Каргалы и Аксай в количестве 31 станции. Система автоматически мониторит до 10 параметров состояния горных рек, включая уровень воды, температуру воздуха и воды, влажность грунта, интенсивность осадков, фиксацию схода селя.

Круглосуточное наблюдение за состоянием моренных озер осуществляется на 9 постоянных и 10 сезонных гидропостах «Казселезащиты». При поддержке акимата Алматы они оборудованы жилыми модулями, средствами жизнеобеспечения, гидрометеорологическими приборами и средствами связи.

Всего к превентивным работам по спуску воды из моренных озер приступили 40 человек, по необходимости будут задействованы бульдозеры, планируется расчистка и углубление эвакуационных каналов.

В ходе облета аким города ознакомился со строящимся объектом селезадерживающей плотины в ущелье Аюсай. В бассейнах двух рек Улкен Алматы и Аксай расположены 122 селеопасных участка, 114 ледников, моренные озера. Для обеспечения селевой безопасности здесь ведется строительство двух плотин в ущельях Аксай и Аюсай. На сегодня строительство ведется согласно установленному графику, срок завершения работ по плотине Аюсай – до конца 2022 года, по ущелью Аксай – конец 2023 года.



