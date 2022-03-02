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Мониторинг социального самочувствия населения провели в Казахстане

2 Марта 2022 16:43
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Мониторинг социального самочувствия населения провели в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК состоялась презентация результатов регионального социологического мониторинга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Презентация социологического мониторинга стала первой в серии мероприятий, запланированных в рамках нового проекта КИСИ «Людям о людях».

Отметим, что социологическое исследование проводилось в феврале во всех регионах страны. Всего было опрошено 6800 респондентов старше 18 лет, проживающих в 14 областях и трех городах республиканского значения. География исследования включила 185 сельских и городских населенных пунктов.

«В нашем институте уже несколько лет работает отдел социологии. В этом году с целью проведения мониторинга социального самочувствия населения запускаем проект «Людям о людях». Можем отметить, что сегодняшняя презентация результатов опроса является началом нашего проекта. Наши специалисты заранее подготовили вопросы. Первое - определение социально-экономического положения населения. Второе - вопросы по социально-политическому направлению», - отметила заместитель директора КИСИ Алуа Жолдыбалина.

В исследовании использовался многоступенчатый стратифицированный тип выборки с квотированием на этапе отбора респондентов в домохозяйстве. Опрос проводился в формате интервью face-to-face.

Для проведения опроса были выбраны следующие темы: цены на товары и услуги, экологическая ситуация, качество дорог, качество медицинского обслуживания, уровень доходов, работа общественного транспорта, качество образовательных услуг и работа.

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#Статистика   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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