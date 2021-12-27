Мониторинг пришкольных интернатов провели в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области обсудили вопросы проживания и обучения детей в интернатных учреждениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала партии «Nur Otan», в начале декабря начался мониторинг пришкольных интернатов региона.

Всего по области функционирует 71 интернат, в которых проживают 4 305 детей. Рабочая группа регионального Совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при филиале партии во время посещения учреждений выяснила, что в целом для учебы и проживания в интернатах созданы благоприятные условия.

В то же время некоторым требуется улучшение материально-технической базы и капитальный ремонт. В частности, ряду интернатных учреждений нужен ремонт санузла, замена мебели, окон, обновление бытовой и компьютерной техники. Председатель Совета Елена Левина отметила, что в этом году капитальный ремонт провели только в шести из 71-го пришкольного интерната. В предыдущие три года – в 11-ти.

Параллельно проводился мониторинг организаций дополнительного образования для детей. Условия для занятий есть, но тоже не помешало бы обновление материально-технической базы, отмечают в филиале партии.