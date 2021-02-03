Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Мониторинг паводкоопасных мест проводят в Усть-Каменогорске

Автор:  
Руслан Шакабаев
3 Февраля 2021, 16:35
Мониторинг паводкоопасных мест проводят в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ – Спасатели Усть-Каменогорска проводят мониторинг паводкоопасных мест, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что совместно с акиматом города, специалисты управления по чрезвычайным ситуациям начали объезд паводкоопасных участков. Данная работа направлена на оценку эффективности запланированных противопаводковых мероприятий, а так же мониторинга за состоянием ранее выполненных работ.

Специалисты напомнили, что в Усть-Каменогорске подтоплениям подвержено 954 жилых домов, включая дачные общества, где круглый год проживают горожане. По итогам мониторинга определен приоритет задач на выполнение текущих мероприятий: уборки и вывоза снега, очистки водопропускной способности труб.

«В целях принятия заблаговременных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций в весенний паводковый период и исключения подтопления жилого фонда, расположенного вдоль русла реки Ульба в районе Старой Согры, акиматом города Усть-Каменогорска было принято решение в рамках программы «Дорожная карта занятости 2020-2021 годы» организовать работу по выпрямлению русла реки Ульба в районе села Степное. Для данных мероприятий было выделено 650 млн 687 тыс. тенге, осенью 2020 года на вышеуказанном участке запланированные работы были проведены в полном объеме. Выполнена расчистка от кустарника и мелколесья, организовано устройство подъездных путей к участкам строительно-монтажных работ, отсыпка щебня и выемка грунта. Основные мероприятия прошли по левому руслу, где было расширено на 70 метров и углублено на 3 метра общей протяженностью 4,7 км, по двум берегам выполнена земляная дамба высотой 3 метра, что обеспечило снижение уровня воды на 50% в правом русле», - пояснили в пресс-службе.

photo


В ДЧС отметили, что тем самым минимизирована угроза подтопления в паводковый период водозабора КГКП «Оскемен Водоканал», средней школы № 18, а так же 270-ти жилых домов в п. Старая Согра вдоль русла р. Ульба.

Сейчас в зоне внимания сотрудников службы ЧС не только паводкоопасные районы, но и жители тех домов, что живут по соседству. При участии спасателей и специалистов акимата города, проводится объезд павокоопасных мест и участков, осуществляется постоянный мониторинг. Силами подрядных организаций Усть-Каменогорска расчищаются арыки, пролеты мостов.

С целью предотвращения материального ущерба и чрезвычайной ситуации, в управлении по ЧС города создан оперативный штаб, разработан План-закрепление личного состава и техники, привлекаемых на паводкоопасный период с необходимым инвентарем и спецодеждой. В текущем году промерзание почвы на территории областного центра составило 69 см.

photo


Сотрудники ДЧС ВКО проводят с жителями разъяснительную работу и говорят о том, что уже сейчас стоит подготовиться к возможным подтоплениям. Необходимо своими силами очистить придомовую территорию от снега, арыки - от мусора и льда, заняться устройством отводных канав.


Восточно-Казахстанская область   Другие государственные органы   Паводок  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области