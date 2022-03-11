Мониторинг паводкоопасных мест проводят в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Паводкоопасные участки и гидросооружения в Карагандинской области взяты на контроль. Продолжается очистка водопропускных труб и мостов на автодорогах всех значений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Спасатели доложили акиму области Женису Касымбеку о готовности к приходу большой воды. Глава региона совместно с начальником ДЧС Муратом Катпановым осмотрел русла рек Нура и Шерубай-Нура в Бухар-Жырауском и Абайском районах. Эти территории входят в список регионов с высокой паводковой опасностью наряду с Каркаралинским, Осакаровским и Нуринским районами.

По словам спасателей, паводковые участки и гидросооружения взяты на контроль. Вывезено 760 тысяч кубометров снега.

Женису Касымбеку представили и ситуацию в посёлке Г. Мустафина. Там вдоль населённого пункта сооружён защитный вал протяжённостью более 6 км. Вся работа проводится согласно подготовительным срокам.

Также подсыпаны и укреплены земляные валы в сёлах Садовое, Чкалово, Кокпекты, Жастлек.

При посещении Абайского района акиму области рассказали о санации реки Шерубай-Нуры протяжённостью 16,5 км от Жартасского водохранилища до впадения в озеро Сасыкколь. Предупредительные меры против большой воды приняты и в селе Юбилейном. Там также укреплён защитный вал.

По словам начальника Мурата Катпанова, прошли два снегомерных объезда по бассейнам рек Нура и Шерубай-Нура. Запасы влаги в снеге составляют от 10 до 45% от нормы. При этом отмечается высокая плотность снега и наледь от 1 до 4 см на земле. Сток паводковых вод в этом году ожидается ниже средних многолетних наблюдений. Но все риски при этом учитываются, в том числе скорость таяния снега и осадки.

По данным космомониторинга, 80% территории области покрыто снегом. При этом водохранилища не переполнены. Для аварийно-спасательных и других неотложных работ в регионе подготовлены силы и средства соответствующих служб, создана материально-техническая и финансовая базы.