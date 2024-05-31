Мониторинг отбора проб питьевой воды усилили в Атырауской области

С начала режима ЧС усилена работа по отбору проб питьевой воды и на водных устройствах, обеспечивающих жителей Атырауской области и города. В условиях паводка увеличилось и количество пунктов отбора проб, а также усилена частота проверок воды на разных участках. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

— В пробах, взятых на водных установках города Атырау, несоответствия гигиеническим нормативам питьевой воды не выявлено. Однако в результате проведенной проверки по илу и мутности реки Жайык, и наличию мусора, принесенного течением, употреблять воду из открытого водоема запрещено, — рассказала руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Айгуль Сабиркызы.

Всего с начала режима ЧС по Атырауской области было отобрано более 900 проб воды из реки Жайык и питьевой воды. Из них на территории города взято более 300 проб. Из 32 проб, взятых из открытого источника воды, по 16 выявлены несоответствия гигиеническому нормативу.