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    15:12, 31 Май 2024 | GMT +6

    Мониторинг отбора проб питьевой воды усилили в Атырауской области

    экология, вода
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    С начала режима ЧС усилена работа по отбору проб питьевой воды и на водных устройствах, обеспечивающих жителей Атырауской области и города. В условиях паводка увеличилось и количество пунктов отбора проб, а также усилена частота проверок воды на разных участках. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.

    — В пробах, взятых на водных установках города Атырау, несоответствия гигиеническим нормативам питьевой воды не выявлено. Однако в результате проведенной проверки по илу и мутности реки Жайык, и наличию мусора, принесенного течением, употреблять воду из открытого водоема запрещено, — рассказала руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Айгуль Сабиркызы.

    Всего с начала режима ЧС по Атырауской области было отобрано более 900 проб воды из реки Жайык и питьевой воды. Из них на территории города взято более 300 проб. Из 32 проб, взятых из открытого источника воды, по 16 выявлены несоответствия гигиеническому нормативу.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Вода Река Жайык Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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