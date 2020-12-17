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Мониторинг общественного транспорта провел столичный филиал НПК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Декабря 2020, 18:01
Мониторинг общественного транспорта провел столичный филиал НПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Астанинский городской филиал Народной партии Казахстана провели агитацию и мониторинг общественного транспорта столицы на предмет его безопасности. В условиях пандемии соблюдение санитарии приобретает особое значение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Активисты и волонтеры НПК проверили наполняемость салонов автобусов, возможность держать там социальную дистанцию, а также соблюдение карантинных норм со стороны пассажиров, водителей и контролеров, проверяющих оплату проезда (наличие у них индивидуальных масок, средств защиты и т.д.).

Мониторинг общественного транспорта столичным филиалом Народной партией проводится не в первый раз .

Многие горожане, слишком пренебрежительно относятся к вопросам личной безопасности.

«Такие люди подвергают опасности себя и других, – подчеркнул Оразханов. – Они не надевают защитные медицинские маски или надевают их неправильно, не закрывая, по возможности, полностью дыхательные органы».

Активисты НПК намерены добиться от автопарков, а также от представителей государственных органов, чтобы поездки в городских автобусах стали безопасными. По итогам рейда партийцы направят письма в столичный акимат.

Народная партия Казахстана также провела Интернет-акцию «Я за бесплатное образование!». Пост о проблемах нынешней образовательной системы и необходимости их решения на своей странице опубликовал депутат Мажилиса Парламента РК Айкын Конуров, дав старт акции.

В поддержку его слов выступили участники акции, подхватив основной посыл. В каждом регионе активисты филиалов Народной партии Казахстана опубликовали в социальных сетях свои посты, которые выражают полную солидарность с главным тезисом о необходимости бесплатного образования, повышения статуса учителя с соответствующей зарплатой, об обеспечении бесплатных дополнительных занятий в кружках и спортивных секциях для каждого школьника.


Астана   Образование   Транспорт   Выборы-2021  
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