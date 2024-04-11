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    14:30, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Мониторинг образовательных достижений 9-классников теперь будет проводиться онлайн

    онлайн
    Фото: pixabay

    Министр просвещения Гани Бейсембаев приказом от 5 апреля 2024 года внес изменения в Правила проведения мониторинга образовательных достижений обучающихся, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно приказу, мониторинг образовательных достижений (МОДО) в 9 классах проводится в форме тестирования на языке обучения по трем направлениям: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность в электронном формате.

    Ранее в документе говорилось, что МОДО в 9 классах проводится в форме тестирования на языке обучения по двум направлениям: математическая грамотность и естественнонаучная грамотность на трех языках (русском, казахском и английском) по одному направлению (грамотность чтения) в электронном формате.

    Приказ вводится в действие с 21 апреля 2024 года.

    Теги:
    Минпросвещения РК Казахстан Образование школа
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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