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    09:48, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Мониторинг новых штаммов коронавируса продолжается – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Минздрава Алексей Цой рассказал, чем отличаются новые штаммы коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Всемирной организации здравоохранения «британский» штамм выявлен в 130 странах мира, «южно-африканский» в 80, а «бразильский» - 45 странах.

    «В целях определения новых мутаций нами на постоянной основе проводится генетическое изучение штаммов КВИ, циркулирующих на территории республики. Так, в марте на территории республики выявлена циркуляция «британского» и «южно-африканского» штаммов. Недавние исследования показывают, что «британский» вариант коронавируса связан с более высокой вероятностью госпитализации и смерти, чем исходный штамм. «Бразильский» штамм не считается более смертоносным, но он распространяется легче, чем исходный штамм COVID-19», - рассказал Алексей Цой на заседании Правительства.

    По словам министра, установлено, что «британский» штамм коронавируса распространяется быстрее, по сравнению со штаммом прошлого года в 1,7 раза, южноафриканский в 1,5 раза и бразильский в 2 раза.

    При этом рост репродуктивного числа может увеличиться с 1,1 до 1,9 что постепенно приведет к доминированию этих штаммов.

    «Следует отметить, что принятые Правительством ограничительные меры с 2020 года, позволили в течение 6 месяцев не допустить завоз новых вирусов. Мониторинг новых штаммов продолжается», - заявил А. Цой.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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