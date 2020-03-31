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Мониторинг наполнения водохранилищ ведут в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
31 Марта 2020, 19:48
Мониторинг наполнения водохранилищ ведут в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области начали проводить мониторинг наполняемости водохранилищ, расположенных в регионе и на территории соседней Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления по мобилизационной подготовке и гражданской защите Нурлан Буркуталин на заседании акимата проинформировал, что по состоянию на 30 марта объем наполнения Сергеевского водохранилища составляет 94,9%, Петропавловского - 93,5%. Селетинское водохранилище заполнено на 53,9%, Чаглинское - на 48,9%.

«В целях предотвращения ледовых заторов в Айыртауском, Уалихановском, имени Г. Мусрепова районах проведены взрывные работы, использовано более 500 кг взрывчатых веществ. Из населенных пунктов вывезено более 1,1 млн кубических метров снега», - сказал Н. Буркуталин.

Завершили работы по очистке водопропускных сооружений на автодорогах республиканского, областного и местного значений, внутрипоселковых водопропускных труб, каналов.

«На территории области насчитывается 23 гидротехнических сооружения. Проведен комиссионный осмотр их технического состояния. По результатам осмотра установлено, что 2 сооружения находятся в аварийном состоянии, 5 - в неудовлетворительном. Все имеющиеся гидротехнические сооружения готовы к безаварийному прохождению паводка», - сказал Н. Буркуталин.


Северо-Казахстанская область   Паводок   МВД РК  
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