Мониторинг на складе «СК-Фармация» в столице провела Антикоррупционная служба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня столичная Антикоррупционная служба с общественниками в рамках проекта «Астана – адалдық алаңы» провели мониторинг на складе ТОО «СК-Фармация», где хранятся медицинские изделия и лекарственные препараты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Нур-Султане через Единого дистрибьютора обеспечиваются 85 медицинских организаций. Из них, республиканских клиник - 5, медицинских организаций городского значения – 80. Лекарства у нас хранятся от одного года до двух. В июле по постановлению Межведомственной комиссии было поручение о создании неснижаемого запаса лекарств из 44 наименований. В декабре по поручению Министерства здравоохранения была произведена замена трех наименований. Сейчас из 44 наименований осталось 40. В складе на сегодня хранятся 40 наименований. Дефицита нет. Здесь сформирован двухмесячный запас лекарств», - сказал журналистам управляющий директор ТОО «СК-Фармация» Аймурат Салиев.

Как отметили в Антикоррупционной службе, основная цель мониторинга - недопущение коррупционных правонарушений, в том числе и вовлечение общественности в мониторинговую работу и контроль.

«Сегодня в рамках проекта «Астана – адалдық алаңы» мы проводим мониторинг деятельности складов «СК-Фармация» по обеспечению лекарственными средствами и средствами защиты объектов здравоохранения. На сегодняшний день согласно информации, предоставленной «СК Фармация», на территории складов имеются запасы, которые предназначены на экстренные ситуации, связанные с коронавирусом в том числе», - пояснил руководитель управления превенции и добропорядочности департамента по противодействию коррупции по городу Нур-Султану Марат Хайруллин.

В ходе сегодняшней проверки Антикоррупционной службой замечаний обнаружено не было.

«Как вы сами знаете, в начале пандемии было установлено, что система лекарственного обеспечения была не на достаточном уровне. Сейчас мы видим, что ситуация выправилась, медикаментов хватает. Все сотрудники здравоохранения оснащены средствами индивидуальной защиты. «СК-Фармация» предоставила нам полностью цифры по обеспечению медикаментами, которые собираются направить в объекты здравоохранения», - добавил Марат Хайруллин.