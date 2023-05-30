Мониторинг на наличие систем безопасности на объектах образования провели в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За три года количество организаций образования, в которых установлена тревожная кнопка, увеличилось в 21 раз. Об этом сообщил вице-министр просвещения РК Едил Оспан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежеквартально министерство проводит мониторинг соблюдения требований безопасности в организациях образования. Выводы систематически обсуждаются на уровне правительства. В организациях образования наблюдается положительная динамика в обеспечении систем безопасности. По сравнению с 2020 годом количество организаций образования, подключенных к центрам оперативного управления, увеличилось в 11 раз (2020 г. - 500, 2023 г. - 5 588), в 7 раз - организаций образования, охваченных лицензированной охраной (2020 г. - 275, 2023 г. - 1 947), в 21 раз - объектов с тревожной кнопкой (2020 г. - 115, 2023 г. - 2 404), количество организаций образования с турникетами увеличилось в 6 раз (2020 г. - 271, 2023 г. - 1 584)», - сказал Едил Оспан на заседании круглого стола «О состоянии систем безопасности в организациях дошкольного и среднего образования» в Мажилисе.

По его словам, в первом квартале текущего года проведен мониторинг по изучению состояния обеспечения объектов образования комплексной системой безопасности.

«По республике функционировало 162 мониторинговых группы. В состав мониторинговых групп вошли представители местных исполнительных органов, департаментов по обеспечению качества в сфере образования, полиции, по чрезвычайным ситуациям и неправительственных организаций. В ходе мониторинга проверено более 10 тысяч объектов образования (10 061 организация образования: 2 654 детских сада, 6 935 школ и 472 колледжа)», - отметил вице-министр.