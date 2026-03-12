    23:00, 11 Март 2026 | GMT +5

    Мониторинг контента, просматриваемого подростками, ведется в России

    В Свердловской области России для выявления среди подростков деструктивного поведения и возможных угроз ведется круглосуточное наблюдение за 4,6 млн аккаунтами несовершеннолетних, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ограничивает соцсети для для подростков
    Коллаж: Kazinform / Nano Banana

    Об этом в эфире программы «Открытый диалог» рассказала вице-губернатор Свердловской области РФ Татьяна Савинова. По ее словам, для этого минувшим летом было заключено соглашение с профильной структурой для анализа цифрового следа несовершеннолетних.

    Эксперты в автоматическом режиме сканируют открытые профили в социальных сетях, отслеживая публикации, которые могут свидетельствовать о суицидальных наклонностях, интересе к запрещенным течениям или иных опасных проявлениях.

    Как пояснила спикер, когда дети находятся в интернете, и в их профилях выявляются запрещенные материалы и деструктивный контент, суицидальные мысли, то информация в течение нескольких часов передается в региональное министерство образования и в образовательные учреждения, после чего начинается точечная работа с семьей.

    Мониторинговая система действует в регионе на постоянной основе. Основная цель — профилактика: своевременное выявление подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию или находящихся под влиянием деструктивных идеологий, и оказание им адресной психологической помощи, а не наказание.

    Свердловская область России стала одним из пилотных регионов, где внедрен механизм реагирования на потенциальные угрозы в цифровой среде среди молодежи.

    О том, как мир ограничивает соцсети для подростков, можно прочитать здесь.

    Интернет Несовершеннолетние Россия Кибербезопасность
    Бекбау Тайманов
    Сейчас читают