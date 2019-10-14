Мониторинг качества оказания госуслуг стартует в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 октября в Казахстане благотворительным фондом «Зор Рух» началась работа по мониторингу качества оказания государственных услуг в рамках реализации государственного социального заказа Агентства по делам государственной службы, передает МИА «Казинформ».

Целью мониторинга является выявление уровня удовлетворенности казахстанцев качеством, доступностью и процедурами оказания государственных услуг в РК.

Мониторингом будут охвачены 65 наиболее массовых, проблемных (забюрократизированных, коррумпированных, с нарушением сроков исполнения и т.д.) и социально-значимых государственных услуг. Среди наименований госуслуг значатся госрегистрация прав (обременений) на недвижимое имущество, назначение специального государственного пособия, постановка на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в детские дошкольные организации, вызов скорой медицинской помощи, таможенная очистка товаров, постановка на учет нуждающихся в служебном жилище военнослужащих Вооруженных Сил РК, назначение государственной адресной социальной помощи и ряд других не менее значимых для населения услуг.

По итогам мониторинга в декабре этого года будут выработаны рекомендации для улучшения порядка оказания государственных услуг, в том числе по их упрощению, сокращению сроков и перечня документов, а также оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. Все результаты будут обнародованы в СМИ и в социальных сетях.

Все желающие поучаствовать в данном мониторинге могут обращаться по телефонам: 8 700 0000856, 8 707 3335125 (whatsapp/telegram), 8 7172 40 39 36, пожелания и замечания можно будет отправлять по адресу zor.rukh@gmail.com (благотворительный фонд «Зор Рух»).

Для справок:8707 333 5125