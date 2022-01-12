Мониторинг интернет-пространства усилят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров рассказал о запланированных мерах по профилактике религиозного экстремизма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством будет продолжена работа по профилактике религиозного экстремизма в целях недопущения радикализации граждан и использования религии в деструктивных целях. Министерством совместно с МИО проводится информационно-разъяснительная работа, как общепрофилактического характера, так и среди целевых групп населения, подверженных риску к радикальной идеологии», - сказал Аскар Умаров на заседании Правительства.

По его словам, проводится активная работа в информационном поле с упором на социальные сети по профилактике контрпропаганде радикальной религиозной идеологии.

«В целях возврата последователей деструктивных и радикальных религиозных взглядов в русло традиционного ислама МИОР совместно со специальными правоохранительными и местными исполнительными органами проводится реабилитационная работа», - отметил министр.

Также, в рамках реализации поручений Главы государства предлагается усилить адресную информационно-разъяснительную работу с наиболее уязвимыми категориями граждан, такими как молодежь, безработные, маргинальные, самозанятые граждане, верующие.

«В целях недопущения радикализации населения через интернет, усилить мониторинг интернет-пространства на предмет выявления радикального религиозного контента, профилактику, также контропропаганду религиозного экстремизма в соцсетях, в особенности среди молодежи и уделить внимание адресной работе с казахстанскими подписчиками радикальных групп и сообществ в соцсетях. Продолжить дальнейшую реабилитационную работу с последователями деструктивных религиозных течений, в том числе, женщинами, возвращенными из зон террористической активности в рамках спецоперации Жусан», - заключил А. Умаров.

Напомним, сегодня состоялось заседание Правительства РК. Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов обратился к новому составу Правительства.