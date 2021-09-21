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    12:33, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мониторинг безопасности в школах Петропавловска: проверяющие смогли незамеченными пройти в школы

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В этом году в мониторинге объектов образования Петропавловска приняли участие депутаты. Об итогах мониторинга доложили акиму города Булату Жумабекову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы горакимата, во всех школах Петропавловска есть камеры видеонаблюдения, часть из них выведены в ЦОУ полиции, имеется пульт «тревожная кнопка», в некоторых школах есть ручные металлоискатели. Во всех посещенных мониторинговой группой школах были противопожарные щиты и инструменты, средства защиты.

    «В некоторые школы депутаты смогли войти через дополнительный вход без проверок, что позволило свободно перемещаться по зданию школы. Администрация школ была на месте информирована об этой ситуации», - сообщили в пресс-службе.

    В акимате корреспонденту МИА «Казинформ» дополнительно сообщили, что члены мониторинговой группы попали в две школы - №25 и №12 - через пожарные выходы. С руководством учебных заведений на месте провели беседу и сразу же ситуацию исправили.

    Напомним, в августе департамент по обеспечению качества в сфере образования рассказывал о проверках школ области на предмет безопасности, питания и других стандартов. Тогда в ведомстве сообщили, что «100% школ обеспечены камерами внутреннего и наружного видеонаблюдения, но большинство из них не соответствуют утвержденным техническим требованиям».

    В мае в областном акимате заявляли, что на обеспечение безопасности в образовательных учреждениях выделили 65 млн тенге.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Образование Безопасность
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