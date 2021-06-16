Монголия, Венгрия, Таиланд признали казахстанский паспорт вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Монголия, Венгрия, Таиланд заявили о признании казахстанского паспорта вакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас уже три страны изъявили желание в двустороннем формате признать паспорта вакцинации – Монголия, Венгрия, Таиланд, которые к нам обратились о взаимном признании паспортов. Мы с ними сейчас работаем. Помимо этого Турция, Кипр - те страны, которые признают паспорта вакцинации всех стран, и так далее», - сказал в ходе брифинга в СЦК Алексей Цой.

По словам министра, сейчас МИД ведет работу со всеми странами-партнерами по взаимному признанию вакцин, а также паспортов вакцинации.

«Несмотря на это, не надо к этому привязываться. Потому что в любую страну можно заехать, в принципе, имея на руках ПЦР-тест. Если у вас есть отрицательный ПЦР-тест, вы можете въехать в страны спокойно. Поэтому здесь не должно быть проблем», - заявил глава Минздрава.