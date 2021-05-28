Монголия планирует открыть свои границы с 1 июня

УЛАН-БАТОР. МОНЦАМЭ – КАЗИНФОРМ - Правительство Монголии на своем заседании 27 мая рассмотрело вопрос, связанный с открытием границ с 1 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «МОНЦАМЭ».

По данным пресс-службы правительства, граждане Монголии не обязаны проходить полную вакцинацию против COVID-19, чтобы вернуться на родину. Другими словами, им будет предоставлена возможность сделать прививку, когда они вернутся домой.

Кроме того, иностранным гражданам, прошедшим полный курс (две дозы) вакцины против коронавируса, разрешается въезд в Монголию.

Премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ поручил соответствующим министрам дополнительно изучить этот вопрос и представить конкретные предложения в связи с открытием границ на заседании Кабмина до 1 июня.