Монголия и Казахстан выходят на практическую реализацию соглашений — Нямтайширын Нормтойбаяр

Он напомнил, что более месяца назад Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух находился в Казахстане с государственным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне стороны согласовали ряд важных решений.

— Хотелось бы отметить, что в числе подписанных документов и соглашений некоторые войдут в силу через два месяца и мы приступим уже к их реализации. Они означают для Монголии полное совпадение с нашей внешней политикой. Мы полностью привержены диверсификации нашей международной торговли и расширению экспортных рынков, — сказал заместитель Премьер-министра.

Напомним, что в апреле по итогам переговоров члены официальных делегаций Казахстана и Монголии подписали ряд документов.