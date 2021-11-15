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Монеты времен Великого шелкового пути хранят в кызылординском музее

15 Ноября 2021 17:12
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Монеты времен Великого шелкового пути хранят в кызылординском музее

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 15 ноября – день рождения национальной валюты Казахстана. Корреспонденты МИА «Казинформ» заглянули в Кызылординский областной историко-краеведческий музей, где хранятся монеты, которые были в обращении в торговых точках Великого шелкового пути.

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«На территории Кармакшинского района Кызылординской области располагалось городище саков Чирик-Рабат. Столица огузов - городище Жанкент - также находилась в Казалинском районе Кызылординской области. Стоит упомянуть город Сыганак, который был одним из центров торговли и ремесла на Великом шёлковом пути, являлся столицей Казахского ханства, а в более ранние периоды — ставкой Белой Орды и столицей присырдарьинских кыпчаков. Кызылорда была столицей Казахской автономной республики... Исходя из этого, Кызылординская область является политически и исторически важным местом», - отметила заведующая научно-исследовательским отделом археологии и этнографии Айгерим Беккулиева.

В Кызылординском музее хранятся монеты, которые были в обращении в торговых точках Великого шелкового пути.

«Эти монеты относятся к XIV веку к Средневековью. На этих монетах есть куфическая надпись. Это древние надписи. Именно коллекция этих монет была в обращении в торговых точках Великого шелкового пути. Монеты были найдены в городище Дженд Кызылординской области», - рассказала она.

Отметим, что выгодное географическое положение Жанкента - столицы Огузского ханства - способствовало тому, что город стал торговым, политическим, военным объектом, где было высоко развито гончарное ремесло, чеканились монеты, производился строительный материал.

«Раскопки показали, что в Жанкенте были проведены водопровод и даже канализация. Но самым главным является его политическое значение – здесь проходила северная часть Великого шелкового пути, которая соединяла Азию и Европу. Кстати, ценные сведения о Жанкенте оставил и П. Лерх, в археологических раскопках которого были найдены арабские письмена. В XIV веке Жанкент начал восстанавливаться и быстро стал одним из центров арабско-мусульманской культуры. Но со временем Шелковый путь стал проходить уже в других местах. Видимо, по этой причине люди стали покидать родные места и переселяться на узбекские земли и на берега Урала. В 1946 году научная экспедиция под руководством С. Толстова провела аэрофотосъемку места, где расположен Жанкент, и составила археологическую карту. При раскопках города были обнаружены различные украшения, домашняя утварь, монеты», - рассказали в музее.


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#Кызылординская область   #История Казахстана   #Тенге  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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