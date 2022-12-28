Монеты «Сакский стиль» в сувенирном наборе выпустил Нацбанк РК

28 Декабря 2022, 20:04

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана 28 декабря 2022 года выпустил в обращение биколорные циркуляционные монеты «Сакский стиль» в сувенирном блистерном наборе с дальнейшей реализацией через интернет-магазин Банка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Информация о дате продаж сувенирных блистерных наборов будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.

Сувенирный блистерный набор «Сакский стиль» состоит из пяти видов биколорных циркуляционных монет из сплава нибрасс/нейзильбер качеством изготовления brilliant uncirculated номиналом 100 тенге, массой 6,45 грамма, диаметром 24,5 мм. Тираж – 30 000 штук.

«Олень». Жалаулинский клад. Семиречье (V-III вв. до н.э.). Олень в мировоззрении кочевников – символ, объединяющий нижний и верхний миры.

«Крылатый барс». Курган Иссык (конец IV–III в. до н. э.) Снежный барс – символ мужества и богатства.

«Маска». Чиликты. Восточный Казахстан (VIII-VII вв до н.э.) Изображение трех образов, оберегающих семейный очаг: маска кошачьего хищника, двух архаров и летящей птицы.

«Золотые бляшки в виде оленей», Жалаулы, Семиречье (V-III вв. до н.э.) Образ благородного оленя – символ плодородия и продолжения рода.

«Свернувшийся барс». Талды-2. Центральный Казахстан (VII в. до н.э.). Форма кольца в фигуре свернувшегося барса – символ цикличности времени и гармонии с внешним миром.

«Данные биколорные монеты, входящие в состав блистерного набора «Сакский стиль», являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей – ими можно расплачиваться за товары и услуги. Монеты обязательны к приему для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан», - говорится в сообщении Нацбанка.

Монеты в сувенирном блистерном наборе «Сакский стиль» изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Казахстана выпустил в обращение биколорные циркуляционные монеты «Сакский стиль».

Фото: nationalbank.kz