Монету в 200 тенге выпустил в обращение Нацбанк

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Национальный банк Республики Казахстан 28 января выпускает в обращение биколорные циркуляционные монеты номинальной стоимостью 200 тенге образца 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дизайн монет выполнен в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет Национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 12 декабря 2018 года № 804. В стилистике дизайна биколорных циркуляционных монет прослеживается симбиоз художественных элементов восточной и западной культур «, - говорится в сообщении.

Описание биколорных циркуляционных монет: внешнее кольцо монет выполнено из нейзильбера, внутренний диск изготовлен из никелевой латуни. Гурт выполнен с 16 углублениями, с чередующимися гладкими и рифлёными секторами.

На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части изображен Государственный Герб Республики Казахстан, по окружности – надпись «QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY», обозначающая страну-эмитента. В нижней части монеты – надпись «2020», обозначающая год чеканки.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части – надпись «200», обозначающая номинал и выполненная на фоне гравировки горизонтальными штриховыми линиями, которые повторяют очертания цифры номинала. В верхней и в нижней части монеты – орнаментальные фрагменты, выполненные в виде вертикальных штриховок. В нижней части монеты – надпись «TEŃGE», обозначающая текстовое наименование национальной валюты, выполнена на фоне радиальных штриховых линий. В левой части монеты аббревиатура «QUB», обозначающая банк-эмитент QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI. В правой части монеты – товарный знак (логотип) Казахстанского монетного двора.

Технические характеристики:

Содержание металла: нейзильбер/нибрасс

Масса: 7,5 грамм

Диаметр: внешнее кольцо – 26 мм, внутренний диск – 18,3 мм

Толщина: 1,90 мм

Гурт: 16 углублений.

Стоит отметить, что банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством и будут изыматься из оборота по мере естественного износа.