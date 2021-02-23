Монету проглотил маленький ребенок в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области детский хирург, врач-эндоскопист детской областной больницы Олег Новицкий рассказал, как удаляли монету из пищевода ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Историю опубликовали на странице медучреждения в социальных сетях. Врачи отмечают, что такие манипуляции не редкость. Подобные ситуации можно описывать чуть ли не ежеквартально.

Случившееся с маленьким петропавловцем наглядно показывает, какими непростыми и неприятными могут быть манипуляции по извлечению проглоченных предметов. Прежде всего, для самого ребенка.

Когда ребенка привезла машина скорой помощи, врач сразу диагностировал признаки инородного тела: обильное слюнотечение, позывы на рвоту, беспокойство. На рентгенограмме визуализировалось инородное тело округлой формы размером в пять тенге. Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение.

«В силу возраста ребенка было принято решение проводить манипуляции под общим наркозом. Процедура удаления инородного тела осуществлялась с помощью гибкого эндоскопического аппарата – фиброгастродуоденоскопа - путем введения через ротовую полость. Манипуляция проводилась в течение пяти минут, исход благоприятный. После пробуждения ребенок был переведен в палату, где за пациентом осуществлялось наблюдение в течение суток», - рассказал О. Новицкий.

Врачи обратились к родителям детей, особенно маленьких, с просьбой быть предельно внимательными к ним, оберегать малышей от стрессовых ситуаций и опасностей.