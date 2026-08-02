Монетный двор Золотой Орды: как на берегах Сырдарьи чеканили деньги

На территории Жалагашского района Кызылординской области, к югу от села Аккыр, находится древнее городище Жент. Результаты археологических и нумизматических исследований показали, что в разные исторические периоды здесь работал монетный двор. Подробнее в материале агентства Kazinform.

Ученые отмечают, что активность работы двора приходится на два основных периода.

Первый — это период Хорезмшахов, то есть конец XII и начало XIII века. В это время Жент был главным военно-административным центром Хорезмского государства в низовьях Сырдарьи. В городе чеканились золотые динары и медные дирхемы мусульманского образца. На монетах чаще всего четко указывались имя правителя и название города Жент.

Второй — это период Золотой Орды или Улуса Джучи. Это означает вторую половину XIII и XIV век. После монгольского нашествия город быстро восстановился и превратился в крупнейший торговый хаб в восточной части Улуса Джучи. Монетный двор вновь активизировался с 70-80-х годов XIII века, внеся свой вклад в денежное обращение имперского масштаба.

— Монеты, найденные на территории Жента, в основном изготовлены из золота, серебра и меди. Хотя золотые монеты находят в городе редко, их историческая ценность очень высока. Золотые динары использовались преимущественно в крупной международной торговле для расчетов с купцами, прибывшими из отдаленных стран, таких как Иран, Индия и Китай. На лицевую сторону монет каллиграфическим арабским письмом были выбиты суры из Корана или имена халифов, — рассказал историк Дархан Илиясов.

Фото: личный архив историка Д. Ильясова

Серебряные монеты были основной движущей силой внутренней и региональной торговли. Историк подчеркнул, что в эпоху Золотой Орды, особенно во времена правления ханов Монке, Берке и Тохты, на лицевой стороне серебряных дирхемов, отчеканенных в Женте, изображался официальный символ Улуса Джучи — «Тарак-тамга».

С одной стороны монеты была надпись «Султан аль-адиль» (Справедливый султан), а с другой стороны в качестве места ее чеканки записывалось «балад Жент» (город Жент) или «Мадинат аль-Жент».

— С места городища было найдено много медных пуль, отчеканенных из меди. Они использовались во время мелкой торговли внутри города для повседневной покупки хлеба, мяса, ткани, глиняной посуды и других мелочей. Дизайн медных пуль необычен, на них встречаются не только надписи, но и различные анималистические изображения. Например, нанесены барс, лев, двуглавый орел, солнце и лев, геометрические узоры — восьмиконечная звезда, плетеные орнаменты. В Женте были найдены монеты из Сарайшыка, Сарай-Бату, Булгара, Хорезма, Самарканда и даже из городов Крыма и Ирана. Это доказывает, что город находился в глобальной торговой сети. Имена ханов и годы чеканки по летосчислению хиджры позволяют определить, в какое время и под чьим правлением находился Жент, как менялись границы между Белой Ордой и Кок-Ордой. В середине XIV века наблюдалась инфляция, то есть вес монет и количество серебра в их составе уменьшились. Это показывает, что экономический спад в годы великой смуты в Золотой Орде отразился и на Женте, — сказал он.

Фото: личный архив историка Д. Ильясова

На лицевой стороне некоторых монет, отчеканенных в монетном дворе Золотой Орды, написаны добрые слова, близкие к выражению «Монета, отчеканенная на счастье».

Это показывает, что деньги были не просто платежным средством, а также частью государственной пропаганды и культуры.

По словам историка, к восточной нумизматике, в том числе в эпоху Золотой Орды, то есть Улуса Джучи, широкое распространение получила традиция записи добрых пожеланий и социально-духовных лозунгов на монетах, отчеканенных на монетных дворах.

Самая известная и значимая фраза — наряду с арабской надписью «Сурриба балад Жент» (Отчеканено в городе Жент) идут слова «Маймун» или «Мубарак» (Счастливый, благословенный). Для этого есть несколько важных причин.

— Жент — точка пересечения международных караванных путей. Купцы из каждого государства и местное население не должны были сомневаться в ценности денег, чистоте золота и серебра в их составе. Надпись «благословенный» или «счастливый» на монете была похожа на обещание правителя, данное денежной реформе и ее качеству. В восточном обществе средних веков большое значение придавали знакам и силе слова. Человек, державший в кармане или кошельке монету с надписью «Счастливый/Благословенный», верил, что «эти деньги принесут мне удачу, принесут благополучие в торговлю». Такие монеты были незаменимым инструментом пропаганды для внешнего показа экономической стабильности и благосостояния города Жент и правивших там ханов Золотой Орды или Белой Орды. Добрые слова часто писались художественным каллиграфическим почерком внутри квадрата или восьмиконечной звезды в центре монеты. На второй стороне медной пулы, где написано слово «Счастье», чаще всего изображались лучи солнца, лев, рыба или дерево жизни. В восточной культуре это считалось символом богатства, долгой жизни и удачи, — рассказал историк.

Стоит отметить, что в городе Жент, который считается главным центром исламской культуры в Присырдарьинском регионе, также работали огромные мечети, медресе и крупные библиотеки.