Монетизировать ГСП предложила член Нацсовета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор ТОО «ТРК Тандем» Таттыгуль Талаева в ходе заседания Национального совета общественного доверия предложила монетизировать гарантированный социальный пакет (ГСП), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в Актюбинской области составляет 6 748 тенге продуктовый набор и 1846 тенге - набор бытовой химии. Если в сентябре этого года 2584 актюбинских семей получали ГСП, то сейчас их количество выросло до 3200. Если посмотреть список продуктового набора, то мы видим товары первой необходимости - макароны, мука, масло. Точно такие же продуктовые наборы раздают неравнодушные меценаты. Получается, что сегодня семья получает один и тот же рацион - те же макароны, те же мука и масло», - рассказала Таттыгуль Талаева во время заседания НСОД.

«Немаловажным фактором является то, что сегодня торговые компании, которые поставляют продукты в ГСП, отправляют продукты с приграничными сроками хранения. Соответственно, отдельно платится за доставку в 1000 тенге данной продукции. Чтобы дети питались свежими продуктами и улучшили свой рацион, я предлагаю монетизировать ГСП. К примеру, сделать специальные карточки и сумму доставки включить в ГСП», - пояснила она.

По ее словам, таким способом сумма продуктовых наборов увеличится, а это как раз необходимо, так как идет подорожание продуктов.

«Благодаря монетизированию мы дадим возможность семьям выбирать все то, что они хотят и улучшить рацион питания. Может, они захотят фрукты или что-то другое», - считает спикер.

Также в ходе заседания Таттыгуль Талаева подняла проблему касательно отсутствия в Казахстане специалистов, которые занимались бы ремонтом МРТ и КТ-аппаратов.

«В прошлом году, несмотря на всемирную пандемию, благодаря принятым Вами (обращаясь к Президенту - прим. авт.) инициативам, нам удалось твердо стоять на ногах. Особое внимание было уделено обеспечению медикаментами, медицинским оборудованиям, на вакцинацию населения. Нельзя не отметить и поддержку медицинского персонала. Им было поднята зарплата, надбавки. Хотелось бы выделить одну из актуальных проблем и с чем мы столкнулись в период пандемии. В период пандемии круглосуточно работали КТ и МРТ-аппараты. Мы прекрасно знаем, что очень много медицинского оборудования, в том числе КТ и МРТ-аппаратов выходили из строя. В одном только медицинском учреждении в месяц проходило 2 тысячи человек», - объяснила член Нацсовета общественного доверия.

«Аппаратура, которая выходила из строя месяцами нуждалась в ремонте. Сегодня у нас, к сожалению, в Казахстане нет специалистов, которые занимались бы ремонтом МРТ и КТ, и вообще дорогостоящих медицинских аппаратов. Приглашали специалистов из дальнего и ближнего зарубежья. Мое предложение такое: чтобы решить данную проблему, я предлагаю открыть сервисные центры и воспитать собственные кадры, потому что Вы всегда говорите, что человеческий капитал - это самое важное что у нас есть», - сказала Т. Талаева.