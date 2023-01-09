Монетизация ГСП позволит родителям самостоятельно приобретать необходимые товары для детей

9 Января 2023, 13:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Монетизация гарантированного социального пакета, предоставляемого детям из семей, получающих адресную социальную помощь, осуществленная с 1 января 2023 года, позволит родителям самостоятельно выбирать необходимые товары в зависимости от индивидуальных потребностей детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Как известно, с января 2020 года детям в возрасте от 1 года до 6 лет из семей, являющихся получателями адресной социальной помощи (АСП), в качестве дополнительной меры соцподдержки к назначаемой АСП предоставлялся гарантированный социальный пакет (ГСП) в виде наборов продуктов питания и бытовой химии.

В 2022 году средний размер АСП на каждого члена семьи, получающей соцпомощь, в том числе на каждого ребенка, составлял 6 650 тенге. Стоимость дополнительно предоставляемого продуктово-бытового набора для детей из малообеспеченных семей была установлена на уровне 5 174 тенге.

При этом от получателей гарантированного соцпакета периодически поступали предложения о переводе ГСП из натурального вида в денежный формат.

С учетом пожеланий получателей гарантированного соцпакета принято решение о монетизации ГСП с 2023 года. Монетизация осуществлена путем установления дополнительной денежной выплаты на каждого ребенка из числа получателей АСП в размере 1,5 месячного расчетного показателя на ежемесячной основе. Это позволит родителям самостоятельно выбирать необходимые товары в зависимости от индивидуальных потребностей детей.