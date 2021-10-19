МОН вручил памятные подарки победителям акции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Победители акции «Поздравь своего учителя!» получили памятные подарки от Министерства образования и науки РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее сообщалось , что победителями конкурса стали ученики 1 «Г» класса школы-гимназии № 11 города Кокшетау и жительница города Кызылорды Карлыгаш Абдрахманова. Кокшетауские первоклассники, креативно поздравившие с профессиональным праздником своего классного руководителя Хасенову Б.К., получили набор детских сказок.

Победительнице акции Карлыгаш Абдрахмановой, трогательно поздравившую своего учителя Азизу Исахаеву, вручили книгу из серии «100 новых учебников на казахском языке» и памятный сувенир.

Напомним, накануне МОН РК подвел итоги акции «Поздравь своего учителя!». Конкурс проводился в преддверии профессионального праздника педагогов. В акции приняли участие более 100 казахстанцев из разных уголков страны. Они выразили слова благодарности своим учителям за их важный и благородный труд.