МОН РК запускает челлендж в честь Дня учителя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки Республики Казахстан запускает челлендж «Я благодарю своего учителя за ...». Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

Для участия в челлендже необходимо записать фото или видеообращение с поздравлением и опубликовать с хэштегом #поздравьсвоегоучителя #деньучителя #ұстаздаркүні в социальных сетях Instagram, Facebook, Вконтакте.

Акция проводится в преддверии Дня учителя и продлится до 6 октября. Главная цель - проявить уважение к учителям и высказать слова благодарности.