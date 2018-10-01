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МОН РК запускает челлендж в честь Дня учителя

3 Октября 2018 09:00 208
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МОН РК запускает челлендж в честь Дня учителя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки Республики Казахстан запускает челлендж «Я благодарю своего учителя за ...». Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

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Для участия в челлендже необходимо записать фото или видеообращение с поздравлением и опубликовать с хэштегом #поздравьсвоегоучителя #деньучителя #ұстаздаркүні в социальных сетях Instagram, Facebook, Вконтакте.

Акция проводится в преддверии Дня учителя и продлится до 6 октября. Главная цель - проявить уважение к учителям и высказать слова благодарности.

 

 

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Ключевые слова: Образование,
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