МОН РК решил проблему обучающихся в Китае болашакеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Студентам международной программы «Болашак», которые находятся в Казахстане по обстоятельствам непреодолимой силы, произведут начисление ежемесячных сумм расходов на проживание и питание по утвержденному нормативу страны обучения. Об этом заявил директор департамента международного сотрудничества Министерства образования и науки РК Еркебулан Боранбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Представитель МОН РК также отметил, что на прошлой неделе было принято решение внести изменения и дополнения в соответствующий приказ, чтобы помочь студентам. После принятия решения Еркебулан Боранбаев провел встречи с обучающимися в Китае стипендиатами международной программы «Болашак», которые находятся в стране, и разъяснил ситуацию касательно изменений правил в пользу обучающихся.

«Действительно, сейчас в Казахстане находятся семь студентов, которые приехали из Китая из-за угрозы коронавируса. Мы с ними на постоянной связи, провели несколько встреч и разъяснили, что в приказ министра от 13 апреля 2012 года № 163 будут внесены изменения и дополнения. После получения официальных уведомлений из вузов о начале или возобновлении учебного процесса планируется приобретение авиабилетов обратно в страну обучения. Решение о том, что в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, будет осуществляться выплата стипендии в полном объеме, принято неделю назад», - отметил Еркебулан Боранбаев.

Отметим, что обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия, блокады, эпидемия и другие ЧС.