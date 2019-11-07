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МОН РК проверит 10 вузов до конца ноября

7 Ноября 2019 19:36
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МОН РК проверит 10 вузов до конца ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В течение ноября текущего года Комитетом по обеспечению качества образования в сфере образования и науки МОН РК предусмотрена проверка в 10 вузах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

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Основания проверки - профилактический контроль и устранение нарушений, выявленных ранее в ходе профилактического контроля .

«На сегодняшний день завершается проверка в 3 вузах: Академии «Кайнар», Гуманитарно-техническом институте «Акмешит» и Академии гражданской авиации», - сообщает МОН РК.

В случае выявления фактов грубого нарушения законодательства будут рассмотрены административные дела с наложением административного штрафа и приостановлением действия лицензии на образовательную деятельность, уточняет ведомство.

До конца ноября будут проверены еще 7 вузов.

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Ключевые слова: Образование, МОН,
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