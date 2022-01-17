МОН РК предоставит гранты детям погибших при беспорядках военных и сотрудников МВД
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки РК предоставит образовательные гранты детям погибших при беспорядках военных, сотрудников правоохранительных органов и пожарных. Об этом заявил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По студентам, конечно же, все, кто случайно пострадал в «январской трагедии», всем оказывается соответствующая помощь. Принято решение о предоставлении соответствующих образовательных грантов детям, чьи родители которые погибли при исполнении служебного долга. Это касается сотрудников Министерства внутренних дел, пожарных, военных. Этот вопрос законодательно прорабатывается», - прокомментировал Адлет Тойбаев.
Ранее в ведомстве прокомментировали вопрос о том, участвовали ли студенты в прошедших митингах.
Директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев также ответил, может ли руководство вузов запрещать студентам посещать мирные митинги.
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