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МОН РК предоставит гранты детям погибших при беспорядках военных и сотрудников МВД

17 Января 2022 13:45
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МОН РК предоставит гранты детям погибших при беспорядках военных и сотрудников МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки РК предоставит образовательные гранты детям погибших при беспорядках военных, сотрудников правоохранительных органов и пожарных. Об этом заявил директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По студентам, конечно же, все, кто случайно пострадал в «январской трагедии», всем оказывается соответствующая помощь. Принято решение о предоставлении соответствующих образовательных грантов детям, чьи родители которые погибли при исполнении служебного долга. Это касается сотрудников Министерства внутренних дел, пожарных, военных. Этот вопрос законодательно прорабатывается», - прокомментировал Адлет Тойбаев.

Ранее в ведомстве прокомментировали вопрос о том, участвовали ли студенты в прошедших митингах.

Директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев также ответил, может ли руководство вузов запрещать студентам посещать мирные митинги.

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#Образование   #МОН   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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