МОН РК предоставит дополнительные полномочия в сфере образования акимату Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министерством образования и науки РК принято решение о предоставлении дополнительных полномочий в сфере образования акимату города Алматы. Об этом сообщил в Facebook глава МОН РК Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ».

Ранее Глава государства посетил один из знаковых объектов города Алматы – Дворец школьников. Он побеседовал с детьми и ознакомился с условиями, создаваемыми для детей, и с промежуточными результатами модернизации Дворца.

Глава МОН РК отметил, что в Алматы хорошо организована работа по развитию дополнительного образования.

1. Помимо полной модернизации действующего Дворца школьников, будут введены в эксплуатацию два современных центра инновационного творчества.

2. На следующий год запланировано строительство трех домов школьников со сносом старых зданий. Сейчас уже ведутся проектные работы.

3. Продолжится проведена работа по реконструкции школьных спортивных площадок.

4. Будут модернизированы станции юных туристов и натуралистов.

5. Увеличится объем размещаемого государственного образовательного, творческого и спортивного заказа.

«В целом, следует признать, что у акимата Алматы сейчас наиболее целостная и последовательная политика по развитию системы образования в сравнении с другими регионами. Поэтому, учитывая наличие видения по развитию сферы у руководства города, имеющиеся финансовые возможности и кадровый потенциал мегаполиса, министерством принято решение о предоставлении дополнительных полномочий в сфере образования акимату города Алматы.

В своих нормативных актах мы предусмотрим особые условия и компетенции. Кроме того, организации образования города будут нашими главными инновационными площадками.

Со своей стороны, руководство акимата берет обязательства финансово и организационно поддерживать все новые инициативы. Разумеется, министерство будет держать на контроле реализацию всех заявленных начинаний», - сообщил Асхат Аймагамбетов.

Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов встретился в Алматы со студентами КазНПУ им. Абая и посетил общежития Женского педуниверситета, где также поговорил со студентами, проживающими в общежитии.



