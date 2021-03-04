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    11:40, 04 Март 2021 | GMT +6

    МОН РК планирует восполнить пробелы в знаниях детей, находившихся на «дистанционке»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Около 24% услуг в сфере начального и 18% — в сфере общего среднего образования оказаны через интернет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

    В области начального образования в четвёртом квартале 2020 года оказали услуг на 74,8 млрд тг — на 36,4% больше, чем годом ранее. Услуги основного и общего среднего образования в этом же периоде составили 367,6 млрд тг, плюс 32,7% за год.

    На начальное образование пришлось 9,2% от всего объёма услуг в образовательной сфере, на общее среднее — 45,1%.

    Практически весь объём услуг профинансирован государством: на 95,5% — для начального образования, на 95,9% — для среднего.

    Через сеть Интернет в сфере начального образования оказали услуг на 17,6 млрд тг, в сфере среднего — на 65,3 млрд тг. Это около 24% и 18% от совокупного объёма услуг в каждом из сегментов соответственно.

    Своевременный перевод к интернет-образованию и прочим видам «дистанционки», конечно, помог школьникам в какой-то мере продолжить обучение, но выявилось и немало проблем. Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова отметила, что пробелы в знаниях детей, которые находились на дистанционном обучении, будут устранять в течение этого и последующего учебных годов, сообщает zakon.kz. По её словам, сейчас есть видение того, как восполнять потери в знаниях, и в связи с этим учителям разрешили корректировать свои учебные планы, чтобы больше останавливаться на сложных темах.

    Более половины услуг в области начального образования в последнем квартале прошлого года оказали средние предприятия (39,6 млрд тг, на 44,9% больше, чем годом ранее), ещё 43% услуг — малые предприятия (32,1 млрд тг, плюс 28,5% за год).

    В области основного и общего среднего образования средние предприятия оказали 56% всех услуг (205,9 млрд тг, плюс 31,9% за год), малые — 38,1% (140,2 млрд тг, годовой рост — на 38,4%.)

    В региональном разрезе наибольший объём услуг в области начального образования пришёлся на Туркестанскую область (15,9 млрд тг, плюс 23,2% за год). В тройку регионов-лидеров также вошли Алматы (10,7 млрд тг) и Жымбылская область (9,1 млрд тг).

    В сфере основного и общего среднего образования больше всего услуг оказали в Алматинской области (48,8 млрд тг, плюс 34,7% за год). Следом идут Туркестанская область (39,8 млрд тг) и Алматы (29,6 млрд тг).


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