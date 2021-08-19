МОН РК планирует повышать квалификацию учителей один раз в два или три года

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – На августовской республиканской конференции педагогов министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщил о том, что ведомством рассматривается вопрос о повышении квалификации учителей не раз в пять лет, а в два или три года. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш национальный центр повышения квалификации сейчас проходит полную перезагрузку. На данном этапе полностью обновляются подходы к содержанию и качеству курсов повышения квалификации, основанный на научной методологии. Оценка удовлетворенности самими курсами, самими же учителями и, главное, объективное понимание эффективности курсов повышения квалификации. Мы также планируем рассмотреть вопрос повышения квалификации учителей не раз в пять лет, а раз в два или три года», - отметил министр.

По его словам, ведомством рассматривается данный вопрос.

«Мы считаем, что это является очень важным шагом, когда ситуация меняется очень быстро, важно обеспечить постоянное повышение квалификации педагогов», - добавил Асхат Аймагамбетов.