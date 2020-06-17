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МОН РК планирует подписать 20 соглашений с зарубежными странами в области образования

17 Июня 2020 14:32
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МОН РК планирует подписать 20 соглашений с зарубежными странами в области образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов провел онлайн-встречу с представителями посольств Казахстана в других странах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН.

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Участники совещания обсудили вопросы, касающиеся развития международного сотрудничества по интернационализации высшего образования Казахстана, привлечению зарубежных ученых, развитию академической мобильности, модернизации программы «Болашак», привлечению инвестиций в образование, развитию обменных программ и проведению совместных научных исследований.

Министерством подготовлены концепции, и готовятся соглашения по подписанию 20 договоров, которые охватывают вопросы развития международного сотрудничества при проведении совместных научных исследований, развития академической мобильности студентов и преподавателей, открытия двудипломных программ в вузах, выделения на паритетных основаниях грантов и признания документов об образовании.

«В рамках программы обмена у нас более 610 студентов ежегодно обучаются по грантам в зарубежных вузах. В этом году это порядка 300 ребят. При этом в казахстанских вузах также увеличилось количество квот, и на сегодняшний день около 345 иностранных граждан могут получить образование в Казахстане. В ближайшей перспективе мы планируем подписать 20 соглашений в области образования со странами ближнего и дальнего зарубежья, которые охватывают широкий круг вопросов по сотрудничеству» , — сказал вице-министр Рустем Бигари.

Представитель Посольства Казахстана в Сингапуре Виталий Александров отметил, что в прошлом году были выстроены партнерские отношения с одним из крупнейших учебных заведений Сингапура в сфере профессионального и технического образования. Была достигнута договоренность о том, что сингапурская сторона выделит 115 грантов на повышение квалификации казахстанских педагогов колледжей.

В работе совещания приняли участие представители посольств и консульств Республики Казахстан в Испании, Германии, Италии, Чешской Республике, Польше, Нидерландах, Франции, Венгрии, Великобритании, Финляндии, Турции, КНР, Корее, Японии, Катаре, Малайзии, Сингапуре, ОАЭ, Австралии, Российской Федерации, Украине, Узбекистане, Кыргызстане и других странах.


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#Образование   #Вузы   #МОН  
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