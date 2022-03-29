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    21:32, 28 Март 2022 | GMT +6

    МОН РК открывает страницу в TikTok

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки открывает страницу в TikTok. Там будут размещаться интересные новости, видео и лайфхаки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    «Дорогие студенты и школьники! Вас в нашей стране более 4 миллионов (3,6 млн школьников и более 1 миллиона студентов колледжей и вузов).

    Мы хотим быть с вами на одной волне и знаем, что многие из вас проводят время в TikTok, который с каждым днем набирает популярность. Поэтому у министерства теперь тоже есть страница в TikТok www.tiktok.com/@bilim_gylym. Подписывайтесь на наш аккаунт и делитесь ссылкой с друзьями», - сказано в сообщении министерства.

    На странице Министерства образования в TikTok будет размещаться полезная информация, интересные видео, новости и лайфхаки. Также пресс-служба готовит инструкцию, которая пригодится школьникам во время ЕНТ.

    У МОН РК уже есть страницы в таких соцсетях, как Facebook, Telegram, Instagram и Youtube.

    «Мы стараемся активно делиться с вами новостями в сфере образования и науки. Транслируем аппаратные совещания, вместе со спикерами отвечаем на ваши вопросы в прямых эфирах, рассказываем о талантливых учителях, преподавателях и ученых, о научных достижениях, конкурсах и мероприятиях, проводимых министерством. Открываем новые рубрики, чтобы вы узнавали, как можно больше новостей и получали ответы на свои вопросы», - сказали в пресс-службе ведомства.


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