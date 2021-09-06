МОН РК опубликованы номера телефонов руководителей управлений образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поручил руководителям управлений образования оперативно реагировать на обращения, жалобы и предложения граждан, касающиеся сферы образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Отметим, что в каждой из 14 областей и в трех городах республиканского значения имеются управления образования, которые находятся в ведении местных исполнительных органов (акиматов). Они курируют вопросы, связанные со школами и организацией всего учебного процесса.

Для того, чтобы граждане могли напрямую обращаться к ответственным лицам и своевременно получать обратную связь и информацию о принятых мерах, публикуем номера мобильных телефонов руководителей управлений образования, а также их заместителей.

1) Ақмола облысы Білім басқармасының басшысы Жүсіпов Бейбіт Айтымұлы

Руководитель управления образования Акмолинской области Жусупов Бейбит Айтымович

Call-центр: 8 (7162) 72-29-03, 8 (7162) 90-31-01

8 705 646 34 01

Facebook - Бейбит Жусупов

https://www.facebook.com/profile.php?id=100040269320669

Instagram - Бейбит Жусупов

https://www.instagram.com/beibit_zhusupov/?hl=ru

Орынбасарлары/ заместители:

Гамазов Валерий Георгиевич 87712440692

Дүйсенова Ботакөз Балапайқызы (Дюсенова Ботакоз Балапаевна) 87017708575

Назыкенова Жанар Досымханқызы (Назыкенова Жанар Досымхановна) 87015211123

2) Ақтөбе облысы Білім басқармасының басшысы Батырхан Жолдас Нұрланұлы

Руководитель управления образования Актюбинской области Батырхан Жолдас Нурланович

Call-центр: 8 (7132) 54-03-52

8 776 038 7878

Facebook - Жолдас Батырхан

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007180091705

Instagram - Жолдас Батырхан

https://www.instagram.com/zholdas_nurlanuly/

Орынбасары/ заместитель:

Бертлеуова Нұргүл Лескеновна (Бертлеуова Нургуль Лескеновна) 87055077178

3) Алматы облысы Білім басқарма басшысының міндетін атқарушысы Исағұлова Гүлсара Тастандықызы

Исполняющий обязанности руководителя управления образования Алматинской области Исагулова Гулсара Тастандиевна

Call-центр: 8 (7282) 28-00-15

8 776 979 60 64, 8 701 467 05 45

Facebook - Гүлсара Исагулова

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063576900620

Instagram - Гүлсара Исагулова

https://instagram.com/gulsaratastandykyzy?utm_medium=copy_link

Орынбасарлары/ заместители:

Сүлейменова Жаңыл Магдановна 87021604860

Адамбекова Айжан Мамановна 87073709009

4) Алматы қаласы Білім басқармасының басшысы Жылқыбаева Ляззат Ауесханқызы

Руководитель управления образования города Алматы Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна

Call-центр: 8 (727) 271-67-39, 8 (727) 262-38-13, 8 (727) 272-11-00

8 775 908 55 98

Facebook - Ляззат Жылкыбаева

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014983632600

Instagram - Ляззат Жылкыбаева

https://instagram.com/lyazzat__88?utm_medium=copy_link

Орынбасарлары/заместители:

Сайлаубай Айдын Сайлаубайұлы 87022012336

Ботаева Айсұлу Амангелдіқызы 87013524873

Жұманов Қайрат Ізбасарұлы 87755017340

5) Атырау облысы Білім басқармасының басшысы Есенғалиев Сатқан Ыбырайұлы

Руководитель управления образования Атырауской области Есенгалиев Саткан Ибраевич

Call-центр: 8 (7122) 32-10-05

8 705 189 77 77

Facebook - Саткан Есенгалиев

https://www.facebook.com/profile.php?id=100040415437242

Орынбасарлары/ заместители:

Дүйсекенова Айнагүл Байғанинқызы (Дуйсекенова Айнагуль Байганиновна) 87021182128

Хамзин Ердос Жантөреұлы (Хамзин Ердос Жантореевич) 87053004077

6) Батыс Қазақстан облысы Білім басқармасының басшысы Мыңбаева Айгүл Әділгерейқызы

Руководитель управления образования Западно-Казахстанской области Мынбаева Айгуль Адильгереевна

Call-центр: 8 (7112) 26-04-63

8 777 272 01 86

Facebook - Айгул Мынбаева

https://www.facebook.com/mynbaeva

Instagram – Айгуль Мынбаева

https://instagram.com/aigulmynbayeva?utm_medium=copy_link

Орынбасарлары/ заместители:

Темірғалиева Светлана Ибрагимқызы (Темиргалиева Светлана Ибрагимовна) +7 777 315 9021

Гумарова Зауре Базаргалиеқызы (Гумарова Зауре Базаргалиевна) +7 777 747 3673

7) Жамбыл облысы Білім басқарма басшысының міндетін атқарушысы Жамалов Талғат Салқанұлы

Исполняющий обязанности руководителя управления образования Жамбылской области Жамалов Талгат Салканович

Call-центр: 8 (7262) 43-88-39

8 701 701 79 07

Facebook -Талгат Жамалов

https://www.facebook.com/zhamalov.talgat/

Орынбасарлары/ заместители:

Бекбатырова Жәмила Елеуқызы (Бекбатырова Жамиля Елеуовна) 87026869761

Жангожаева Күнімжан Абдиланқызы (Жангожаева Кунимжан Абдилакановна) 87014450980

8) Қарағанды облысы Білім басқармасының басшысы Қожахметова Гүлсім Шабданқызы

Руководитель управления образования Карагандинской области Кожахметова Гульсум Шабдановна

Call-центр: 8 (7212) 25-25-02

8 701 543 31 71

Facebook - Гульсум Кожахметова

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006443137503

Instagram - Гульсум Кожахметова

https://instagram.com/g.kozhakhmetoova?utm_medium=copy_link

Орынбасарлары/ заместители:

Әдекенова Бақтыгүл Науқанбайқызы 87773514921

Жунусова Гульбахыт Серикжановна 87025311684

Тусупова Жанар Арзановна 87025364111

9) Қостанай облысы Білім басқармасының басшысы Байменова Зәуре Әнуарбекқызы

Руководитель управления образования Костанайской области Байменова Зауре Ануарбековна

Call-центр: 8 (7142) 37 08 58

8 777 544 38 44

Facebook - Зауре Байменова

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003407583111

Instagram - Зауре Байменова

https://www.instagram.com/zaurebaimenova/

Орынбасарлары/ заместители:

Ибраева Айман Елеманқызы (Ибраева Айман Елемановна) 8-747-840-99-68

Умаров Аблай Наурызбайұлы (Умаров Аблай Наурызбаевич) 8-777-509-70-02

10) Қызылорда облысы Білім басқармасының басшысы Қасымова Ақзира Бақтыбайқызы

Руководитель управления образования Кызылординской области Касымова Акзира Бактыбаевна

Call-центр: 8 (7242) 60-54-81

8 778 403 50 07

Facebook - Ақзира Қасымова

https://www.facebook.com/profile.php?id=100023005283941

Орынбасарлары/ заместители:

Бердаулетов Бағдат Камбозұлы (Бердаулетов Багдат Камбозович) 8777 340 70 30

Момбек Ділда Жақыпқызы (Момбек Дильда Жакыповна) 8776 157 52 64

11) Маңғыстау облысы Білім басқармасының басшысы Төлебаева Светлана Дүмбайқызы

Руководитель управления образования Мангистауской области Тулебаева Светлана Дюмбаевна

Call-центр: 8 (7292) 60-75-15

8 775 373 61 29

Facebook - Светлана Тулебаева

https://www.facebook.com/svetlana.tulebayeva.9

Instagram - Светлана Тулебаева

https://www.instagram.com/p/CS68bIvM9Kq/?utm_medium=copy_link

Орынбасарлары/ заместители:

Туржанова Айжаксы Жылкыбаевна (Тұржанова Айжақсы Жылқыбайқызы) 87029953639

Мамаева Гүлмира Қасымқызы (Мамаева Гульмира Касымовна) 87016772604

12) Нұр-Сұлтан қаласы Білім басқармасының басшысы Сейсенбай Шәкәрім Толыбайұлы

Руководитель управления образования города Нур-Султан Сейсенбай Шакарим Толыбаевич

Call-центр: 8 (7172) 55-68-51

8 747 488 12 96

Facebook Shakarim Seisenbay

https://www.facebook.com/shakarim.seisenbay

Instagram - Shakarim Seisenbay

https://instagram.com/shakarimseisenbay?utm_medium=copy_link

Орынбасарлары/ заместители:

Сматаева Баглан Касеновна 87015111227

Шоғанбай Дулат Арманулы 87772770977

Имангазинова Римма Асымовна 87787779333

13) Солтүстік Қазақстан облысы Білім басшысының міндетін атқарушысы Протопопова Татьяна Николаевна

Исполняющий обязанности руководителя управления образования Северо-Казахстанской области Протопопова Татьяна Николаевна

Call-центр: 8 (7152) 46-48-51

8 777 706 39 41

Facebook - Татьяна Протопопова

https://www.facebook.com/profile.php?id=100043074554534

Instagram - Татьяна Протопопова

https://instagram.com/9319.tatiana?utm_medium=copy_link

Орынбасарлары:

Ткаченко Владимир Сергеевич 87757646752

Гонтарь Елена Викторовна 87475588420

14) Түркістан облысы Білім басқармасының басшысы Жолаев Рақымбек Қуатбекұлы

Руководитель управления образования Туркестанской области Жолаев Ракымбек Куатбекулы

Call-центр: 87002059410, 8 (72533) 5-94-10

8 775 442 07 27

Facebook - Рахымбек Жолаев

https://www.facebook.com/profile.php?id=704299649

Instagram – Zholayev Rakhymbek

https://www.instagram.com/zholayev.rakhymbek

Орынбасарлары / заместители:

Садықова Ардақ Мадыхановна 87016892911

Осербаев Амантай Оразалыұлы 87011555050

15) Шығыс Қазақстан облысы Білім басқармасының басшысы Жұмәділова Сайрангүл Ахметкәрімқызы

Руководитель управления образования Восточно-Казахстанской области Жумадилова Сайрангуль Ахметкаримовна

Call-центр: 8 (7232) 70-23-57

8 775 271 66 71

Facebook - Сайрангуль Жумадилова

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011522200317

Instagram - Сайрангуль Ахметкаримовна

https://instagram.com/sairangul71?utm_medium=copy_link

Орынбасарлары/ заместители:

Шаухина Динара Токсанбаевна 87057981775

Каербекова Асель Канатовна 87472523900

16) Шымкент қаласы Білім басқармасының басшысы Тажиева Жанат Арысбекқызы

Руководитель управления образования города Шымкент Тажиева Жанат Арысбековна

Call-центр: 8 (7252) 39-49-26

87079040495, 87023432248

Facebook - Жанат Тажиева

https://www.facebook.com/janat.do?epa=SEARCH_BOX

Орынбасары: Текебаева Айгүл Қалыбайқызы 87020075808

Міндетін атқарушы:

Серікбаева Айнұр Қазыханқызы 87017414428

Елекеев Марс Атымтайұлы 87028888034

17) Павлодар облысы Білім басқармасының басшысы Дінислам Болатханұлы

Руководитель управления образования Павлодарской области Динислам Болатханулы

8 (7182) 65-00-60

8 701 992 44 41

Facebook - Динислам Болатханулы

https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC-%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8B-1856613237961800/?ti=as

Instagram – Dinislam Bolatkhanuly

https://instagram.com/dinislambolatkhanuly?utm_medium=copy_link

Орынбасарлары/ заместители:

Баширова Гүлмира Қайырбергенқызы (Баширова Гульмира Каирберегеновна) 87015231970

Ақанова Роза Кабиболлақызы (Аканова Роза Кабибуллиновна) 87051657272

Әбенова Әйгерім Еркінқызы 87005890000