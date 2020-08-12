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МОН РК окажет содействие обучающимся за рубежом студентам с переводом в казахстанские вузы

Автор:  
Гульмира Байзакова
12 Августа 2020, 17:19
МОН РК окажет содействие обучающимся за рубежом студентам с переводом в казахстанские вузы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки РК начало оказывать содействие казахстанским студентам, которые самостоятельно поступили в зарубежные вузы и из-за пандемии коронавирусной инфекции столкнулись с проблемой выезда в вузы по месту обучения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МОН РК.

«Большинство зарубежных вузов перешли на дистанционную форму обучения, однако часть вузов не может предоставить услуги по дистанционному обучению. Студентам, которые не могут выехать из страны для продолжения обучения по независящим от них причинам, помогут с переводом в отечественные вузы по их желанию, - сообщили в МОН РК. - Формат процедуры упрощается. Студентам достаточно будет обратиться в виртуальную приемную комиссию вуза. Заявление о переводе оформляется в онлайн-режиме».

В связи с этим вопросом в министерстве организована горячая линия 74-16-24, по которой можно обращаться с 9:30 до 18:30 часов с понедельника по пятницу.
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